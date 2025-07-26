Я не мав права на помилку, – Ферстаппен оцінив свій переможний спринт Гран-прі Бельгії
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висловився про свою перемогу в спринті Гран-прі Бельгії.
Слова гонщика наводить пресслужба Формули-1.
"Все склалось дуже добре. Ми мали єдину реальну можливість обійти Макларен і скористались неї на п'ятому колі. Дуже важко було стримувати їх позаду, тому ми свого роду грали у "кішки-мишки".
Я не мав права на помилку, проте припустився певної заминки на останньому повороті. Але загалом це був чудовий виступ, ця перемога має велике значення для мене", – розповів Ферстаппен.
Сьогодні ввечері о 17:00 за київським часом відбудеться друга кваліфікація Гран-прі Бельгії, а основна гонка запланована на завтра, 27 липня. Старт відбудеться о 16:00.
Зазначимо, що кваліфікація спринту стала для Мерседес найгіршою в історії команди.