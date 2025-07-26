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Я не мав права на помилку, – Ферстаппен оцінив свій переможний спринт Гран-прі Бельгії

Володимир Максименко — 26 липня 2025, 14:20
Я не мав права на помилку, – Ферстаппен оцінив свій переможний спринт Гран-прі Бельгії
Макс Ферстаппен
Ред Булл

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висловився про свою перемогу в спринті Гран-прі Бельгії.

Слова гонщика наводить пресслужба Формули-1.

"Все склалось дуже добре. Ми мали єдину реальну можливість обійти Макларен і скористались неї на п'ятому колі. Дуже важко було стримувати їх позаду, тому ми свого роду грали у "кішки-мишки".

Я не мав права на помилку, проте припустився певної заминки на останньому повороті. Але загалом це був чудовий виступ, ця перемога має велике значення для мене", – розповів Ферстаппен.

Сьогодні ввечері о 17:00 за київським часом відбудеться друга кваліфікація Гран-прі Бельгії, а основна гонка запланована на завтра, 27 липня. Старт відбудеться о 16:00.

Зазначимо, що кваліфікація спринту стала для Мерседес найгіршою в історії команди.

Гран-прі Бельгії Макс Ферстаппен Формула 1 Ред Булл

Гран-прі Бельгії

Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Бельгії
Кваліфікація спринта Гран-прі Бельгії стала найгіршою в історії Мерседес
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