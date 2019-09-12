Ювентус, Наполі та Інтер зацікавилися бразильським талантом

Бруно може продовжити кар'єру в Італії

Півзахисник Атлетико Паранаенсе Бруно Гімарайш потрапив до сфери інтересів італійських грандів Ювентуса, Наполі і Інтера.

Про це повідомляє Globo Esporte.

21-річний Бруно, ще не викликався до збірних Бразилії, в повній мірі розкрився в останній рік після переходу з Аудакс в Атлетіко Паранаенсе.

Фахівці відзначають високу швидкість футболіста, який може зіграти як на позиції "опорника", так і "box-to-box", називаючи його "сумішшю Аллана з Наполі і Артура з Барселони".

У контракті Гімарайша, термін дії якого закінчується 1 лютого 2023 року прописана клаусула в 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Реал хоче перехопити в Ювентуса півзахисника Тоттенгема.

Нагадаємо, Реал незадоволений становищем Луніна у Вальядоліді.