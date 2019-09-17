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Головко: Багато хто вже не сприймає Динамо як гранда

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Головко: Багато хто вже не сприймає Динамо як гранда
#Головко, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Проблема у київському Динамо не в конкретних виконавцях, а в молоді.

Про це колишній захисник Динамо Олександр Головко заявив Команді №1.

"Проблема не в конкретних виконавцях, а в команді, в якій йде перебудова. Футболісти ще тільки звикають до нових вимог. Шанс з'явився для деяких нових гравців. Як це не парадоксально прозвучить, команда у Динамо зараз сира. Кожен поки що намагається вирішити на полі свої дрібні завдання.

Ця перебудова у команди Михайличенка напевно затягнеться до зими? Не виключено. До того ж, багато хто в УПЛ вже сприймає Динамо не як гранда, а як звичайну команду, і психологічно по-іншому підходять до матчів з біло-синіми. До речі, той факт, що м'яч, забитий Динамо в поєдинку з Десною, не зарахували, - зайве тому підтвердження. Раніше такий гол не викликав би сумнівів", - зазначив Головко.

Раніше повідомлялося, що Кононов може замінити Михайличенка у Динамо.

Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.

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