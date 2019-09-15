У Динамо може знову змінитися головний тренер

Головний тренер московського Спартака Олег Кононов може перебратися у Динамо.

Про це повідомляє Спорт-Экспресс.

Керівництво Динамо спостерігає за ситуацією навколо 53-річного білоруського спеціаліста. Наразі його команда показує незадовільні результати, зокрема у двох останніх турах чемпіонату Росії поступилась Уралу та Зеніту.

При певних обставинах Кононов може зацікавити киян.

Відзначимо, що Олег Кононов в Україні тренував запорізький Металург, львівські Карпати та Севастополь.

Раніше, Динамо зганьбилося у матчі проти Десни.

Нагадаємо, Михайличенко вказав причину провалу у матчі із Десною.