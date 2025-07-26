Кліпперс побили багаторічний рекорд клубу Михайлюка, зібравши найвіковіший ростер в історії НБА

Лос-Анджелес Кліпперс провели історичне міжсезоння, зібравши у себе найбільш віковий склад за всю історію НБА.

Про це повідомляє Yahoo! Sports.

Після останніх дій на ринку вільних агентів середній вік "вітрильників" складає 33,2 роки. Це найбільший показник за всю історію НБА.

Це трапилося після того, як ЛАК підписали Кріса Пола (40 років), Брука Лопеса (37 років), Бредлі Біла (32 роки), перепідписали Ніколя Батюма (36 років) та Джеймса Хардена (35 років). При цьому в ростері залишилися ще й Кавай Леонард (34 роки) та Богдан Богданович (у серпні виповниться 33 роки).

Кліпперс побили 25-річний рекорд Юти Джаз, яка розпочинала сезон-2000/01 з ростером, середній вік якого складав 32,6 роки. Тоді за нинішню команду Святослава Михайлюка грали такі легенди, як Джон Стоктон та Карл Мелоун.

Нагадаємо, що головний ветеран НБА в особі ЛеБрона Джеймса може оголосити про майбутнє завершення кар'єри.

Раніше стало відомо, що багаторічний лідер Бостона погодився грати за Лейкерс після того, як із ним поговорив Лука Дончич.