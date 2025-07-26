Батько Ф'юрі розповів, чому не хоче повернення Тайсона у ринг

Батько Тайсона Ф'юрі Джон висловився про бажання свого сина повернутись у професійний бокс.

Слова британця наводить Talksport.

"Люди хочу бачити "Циганського короля", але я хотів би, щоб він залишався поза світом боксу. Він вже зробив свій внесок в історію.

Звісно, Тайсон досі любе своїх шанувальників, але він має проблеми зі здоров'ям та сім'ю, якій також варто приділяти увагу", – розповів Джон Ф'юрі.

Напередодні Ф'юрі опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Олександром Усиком. При цьому раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Останні поєдинки ексчемпіон провів саме проти українця. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Раніше Леннокс Льюїс звернувся до Тайсона Ф'юрі із закликом провести щонайменше один поєдинок.