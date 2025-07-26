Лупашко – про відхід Кемкіна з Карпат: Ми хотіли дати йому ігрову практиву

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко пояснив своє рішення віддати в оренду Олександра Кемкіна у Кривбас.

Про це він розповів клубній пресслужбі.

"Ми з Кемкіним розмовляли про те, що йому потрібно змінити середовище, потрібно зрозуміти цінність цього клубу, цінність тренувального процесу, цінність роботи воротарського тренерського штабу.

Це потрібно цінувати, потрібно кожного дня пахати, потрібно розуміти, що ти маєш вади, які треба покращувати. Дуже часто в такій ситуації не допомагають розмови, не допомагають приклади – потрібно щось таке, що змінить твоє враження про те місце, де ти знаходишся. Бо дуже часто ми цінуємо, коли втрачаємо.

Він – молодий гравець, ми хотіли дати йому ігрову практику, яку йому пообіцяли в іншому клубі. Тому так". – резюмував Лупашко.

За Карпати Кемкін виступав із літа 2024 року, коли перейшов із Миная. В минулому сезоні на рахунку 22-річного воротаря 19 матчів за львівський клуб у всіх турнірах, в яких він пропустив 25 голів і 9 разів відстояв "на нуль". Трансферна вартість гравця оцінюється в 600 тисяч євро.

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Зазначимо, що оренда голкіпера розрахована на один рік, а криворізький клуб матиме опцію викупу.

Раніше Лупашко поділився думками про трансфер Кінарейкіна у Вільярреал.