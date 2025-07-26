Стало відомо, де Мюллер продовжить свою кар'єру після розставання із Баварією

Легендарний хавбек Баварії Томас Мюллер визначився із чемпіонатом, у якому він продовжить свою кар'єру.

Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

Раніше Мюллер говорив, що йому цікавий варіант із переїздом за океан. І за інформацією джерела, 35-річний німець зупинив свій вибір на МЛС – найближчим часом він планує приєднатися до одного з клубів північно-американської ліги. Контракт буде розрахований до кінця 2026 року.

Томас Мюллер – вихованець Баварії. Він провів у мюнхенському клубі 25 років. За цей час футболіст провів у складі першої команди 756 матчів, у яких забив 250 голів та віддав 276 асистів.

Разом із "ротен" Мюллер ставав чемпіоном Німеччини (13 разів), переможцем Кубку (6) та Суперкубку Німеччини (8), вигравав Лігу чемпіонів (2), Суперкубок УЄФА (2) та Клубний чемпіонат світу (2).

Нагадаємо, що паралельно із переїздом Мюллера до США Баварія займається пошуком нового вінгера. Через невдачу із Луїсом Діасом з Ліверпуля німецький колектив переключився на одного з вінгерів Манчестер Юнайтед.