Мальорка і Атлетік зіграли внічию у 4 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі четвертого туру іспанської Ла-Ліги Мальорка зустрічалася з Атлетіком.
На 81-ій хвилині матчу господарі мали можливість вирвати перемогу, але гравець Мальорки Бастідас не реалізував пенальті, не влучивши у створ воріт гостей. У компенсовані хвилини вже нападник гостей Адуріс не реалізував пенальті.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга 2019/20
4 тур, 13 вересня
Мальорка - Атлетік 0:0
Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.
Раніше повідомлялося, що аргентинець може розірвати контракт з Барселоною 30 червня кожного року.