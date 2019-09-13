Мальорка і Атлетік зіграли внічию у 4 турі Ла-Ліги

Обидві команди не реалізували пенальті

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру іспанської Ла-Ліги Мальорка зустрічалася з Атлетіком.

На 81-ій хвилині матчу господарі мали можливість вирвати перемогу, але гравець Мальорки Бастідас не реалізував пенальті, не влучивши у створ воріт гостей. У компенсовані хвилини вже нападник гостей Адуріс не реалізував пенальті.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга 2019/20

4 тур, 13 вересня

Мальорка - Атлетік 0:0

Нагадаємо, Мессі може отримати довічний контракт із Барселоною.

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