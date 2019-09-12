Яремчук: Гравцям Динамо неприємно, коли на них ллють бруд

Динамо при новому тренері двічі зіграло внічию - проти Олімпіка і Зорі, а футболісти команди Олексія Михайличенка засмучені поточним станом справ.

Про це Роман Яремчук заявив FootballHub.

"Спілкувався з хлопцями з Динамо. Кажуть, звичайно, їм неприємно зараз, коли на них ллють багато бруду. Кому не лінь - все їх обговорюють. Вони не можуть виграти вже 5 матчів, у них психологічна яма. Вони переживають", - сказав Яремчук.