Нападник збірної України Жуніор Мораес не отримав серйозного ушкодження у матчі проти Нігерії.

Про це розповів футболіста у своєму Instagram.

"Особливе відчуття бути частиною цієї команди. Вітаю всіх за боротьбу до кінця. Про мою травму, це дуже боляче, але це нічого серйозного, завтра ми дізнаємось. Дякую всім за повідомлення про підтримку", - розповів Мораес.