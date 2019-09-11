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Мораес про травму: Дуже боляче, але нічого серйозного

Сьогодні 13:38 519 0
Жуніор Мораес прокоментував ушкодження у матчі із Нігерією
Мораес про травму: Дуже боляче, але нічого серйозного
#Мораес, #Україна, #Нігерія

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної України Жуніор Мораес не отримав серйозного ушкодження у матчі проти Нігерії.

Про це розповів футболіста у своєму Instagram.

"Особливе відчуття бути частиною цієї команди. Вітаю всіх за боротьбу до кінця. Про мою травму, це дуже боляче, але це нічого серйозного, завтра ми дізнаємось. Дякую всім за повідомлення про підтримку", - розповів Мораес.

Нагадаємо, збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією.

Раніше, нападник Шахтаря отримав травму у матчі Україна – Нігерія.

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