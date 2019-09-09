Ротань: Недавнє покоління було розбалуване фінансами

У молодого гравця психологія виходить на перший план, а не фізичний стан.

Про це заявив наставник збірної України U-21 Руслан Ротань.

"У молодого гравця психологія виходить на перший план, а не фізичний стан. Йому потрібна довіра. В цьому аспекті нам потрібно розмовляти з ними, працювати. Ми бачимо їх потенціал, хочемо його розкрити.

Зараз молоді футболісти отримують більше ігрової практики, ніж у наш час. Але давайте тверезо подивимося: у кого з молодих є постійне місце в основі? На пальцях однієї руки можна перерахувати. Так, молодий, хороший, але твердого місця в основі нема.

Це проблеми футболістів і психології. Головне, сприймати те, що від них вимагають тренери в клубах і збірній. Покоління 10-річної давності було розбалуване фінансами. Це зіграло роль в подальшій кар'єрі. Сьогодні гравці голодні, працюють і не дивляться на гроші.

Зараз важливо зіграти матч в основному складі та потім сфотографуватися для Instagram. Кожне покоління талановито по-своєму. Сьогодні молодим в певному сенсі легше, менше легіонерів, вони не відбирають місце в складі. У них більше шансів зіграти, але при цьому є життєві труднощі", - сказав Ротань.