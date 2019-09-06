Україна поступилася Фінляндії у відборі на Євро-2021

Джерело - Чемпіон.
Збірна України U-21 поступилася своїм одноліткам із Фінляндії у відборі на Євро-2021.
У першому турі групового етапу відбору на молодіжне Євро-2021 Фінляндія здобула впевнену перемогу на виїзді проти збірної України.
У першому таймі першим на добиванні був Беньямін Калльман. Наприкінці зустрічі подвоїв перевагу Онні Валакарі, який реалізував пенальті.
Євро-2021 (U-21)
Кваліфікаційний турнір
Славутич-Арена, Запоріжжя
Група 8, 06 вересня
Україна (U-21) - Фінляндія (U-21) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 18 Кельман, 0:2 – 81 Валакарі (з пенальті).
Україна (U-21): Білик, Конопля, Бондар, Чеберко (к), Корнієнко, Алібеков, Шапаренко, Козак (Цітаішвілі, 46), Булеца (Вакула, 74), Топалов (Мудрик, 60), Сікан (Лєднєв, 82).
Запасні: Кучерук, Бабогло, Смирний, Мілованов, Чех.
Тренер: Руслан Ротань.
Фінляндія (U-21): Яаскелайнен, Хальме (к), Піккарайнен, Сундман, Хювярінен, Лінгман, Кайрінен, Сойсало (Хаккінен, 86), Вертайнен (Юлятупа, 46, Фагерстрем, 74), Кельман, Валакарі.
Запасні: Лейслахті, Мохамед, Оксанен, Ассенун, Віртанен, Коуассіві-Беніссан.
Тренер: Юха Малінен.
Раніше повідомлялося, що Україна U-19 розписала нічию із Румунією.
Нагадаємо, головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань гратиме за аматорський клуб.