Україна поступилася Фінляндії у відборі на Євро-2021

Збірна України не змогла переграти Фінляндію.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-21 поступилася своїм одноліткам із Фінляндії у відборі на Євро-2021.

У першому турі групового етапу відбору на молодіжне Євро-2021 Фінляндія здобула впевнену перемогу на виїзді проти збірної України.

У першому таймі першим на добиванні був Беньямін Калльман. Наприкінці зустрічі подвоїв перевагу Онні Валакарі, який реалізував пенальті.

Євро-2021 (U-21)

Кваліфікаційний турнір

Славутич-Арена, Запоріжжя

Група 8, 06 вересня

Україна (U-21) - Фінляндія (U-21) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Кельман, 0:2 – 81 Валакарі (з пенальті).

Україна (U-21): Білик, Конопля, Бондар, Чеберко (к), Корнієнко, Алібеков, Шапаренко, Козак (Цітаішвілі, 46), Булеца (Вакула, 74), Топалов (Мудрик, 60), Сікан (Лєднєв, 82).

Запасні: Кучерук, Бабогло, Смирний, Мілованов, Чех.

Тренер: Руслан Ротань.

Фінляндія (U-21): Яаскелайнен, Хальме (к), Піккарайнен, Сундман, Хювярінен, Лінгман, Кайрінен, Сойсало (Хаккінен, 86), Вертайнен (Юлятупа, 46, Фагерстрем, 74), Кельман, Валакарі.

Запасні: Лейслахті, Мохамед, Оксанен, Ассенун, Віртанен, Коуассіві-Беніссан.

Тренер: Юха Малінен.

Раніше повідомлялося, що Україна U-19 розписала нічию із Румунією.

Нагадаємо, головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань гратиме за аматорський клуб.