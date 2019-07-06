Хацкевич: Настрій в команді створюють самі гравці

На сьогоднішній момент футболісти київського Динамо у різному стані.

Про це сказав головний тренер команди клубній прес-службі.

"Згадати взаємодію на полі один з одним, вимоги, які пред'являються перед гравцями, перехід з оборони в атаку, позиційна атака, контроль м'яча - таке завдання було у перших спарингах. Зрозуміло, що за рахунок ігор треба набирати і в плані функціонального стану.

"Фізичні кондиції гравців влаштовують? Якщо б задовольняли, то можна було б вже їхати зі зборів. Під час відпустки хтось більше тренувався, хтось менше. На сьогоднішній момент всі хлопці у різному стані. За рахунок тренувального процесу, контрольних ігор, потрібно всіх підводити до загального функціонального стану.

У команді хороша атмосфера. Ми працюємо разом вже третій рік. Настрій в команді створюють самі гравці. У важкі моменти вони підбадьорюють один одного. У цьому плані мене все влаштовує.", - сказав Хацкевич.