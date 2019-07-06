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Хацкевич: Настрій в команді створюють самі гравці

Сьогодні 11:09 123 0
У киян хороша атмосфера
Хацкевич: Настрій в команді створюють самі гравці

На сьогоднішній момент футболісти київського Динамо у різному стані.

Про це сказав головний тренер команди клубній прес-службі.

"Згадати взаємодію на полі один з одним, вимоги, які пред'являються перед гравцями, перехід з оборони в атаку, позиційна атака, контроль м'яча - таке завдання було у перших спарингах. Зрозуміло, що за рахунок ігор треба набирати і в плані функціонального стану.

"Фізичні кондиції гравців влаштовують? Якщо б задовольняли, то можна було б вже їхати зі зборів. Під час відпустки хтось більше тренувався, хтось менше. На сьогоднішній момент всі хлопці у різному стані. За рахунок тренувального процесу, контрольних ігор, потрібно всіх підводити до загального функціонального стану.

У команді хороша атмосфера. Ми працюємо разом вже третій рік. Настрій в команді створюють самі гравці. У важкі моменти вони підбадьорюють один одного. У цьому плані мене все влаштовує.", - сказав Хацкевич.

Динамо, нагадаємо, в першому спарингу зіграло внічию з румунським Ботошані. Вчора ж кияни впевнено перемогли австрійський Ваккер.

Джерело - ФК Динамо.

#Динамо, #Хацкевич
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