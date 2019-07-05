Рангнік: Завдяки Лобановському я зрозумів, що є інший спосіб грати у футбол

Їх команди зустрічалися в далекому 83-му

Під час зустрічі Динамо легендарного Валерія Лобановського з командою Вікторія Бакнанг здавалося, що на полі знаходиться одночасно 13-14 киян.

Про це розповів інтерв'ю виданню Coaches Voice Ральф Рангнік, який на той момент був граючим тренером Вікторії.

До слова, німець був одним з претендентів на пост наставника Челсі.

"Не було книг, ніяких вправ - не було навіть словникового запасу для опису того, що відбувалося на полі. Тоді я був граючим тренером в клубі шостого дивізіону Вікторія Бакнанг, недалеко від Штутгарта. Ми були так собі, але нам дуже пощастило - холодним лютневим днем ​​1983 року ми зустріли генія. Київське Динамо, команда легендарного Валерія Лобановського, була на зборах в сусідньому тренувальному центрі і шукала нескладного суперника для товариського матчу. Поєдинок почався, але через кілька хвилин, коли м'яч вийшов за бокову лінію, мені довелося зупинитися і перерахувати їх гравців. Щось було не так. Мені здалося, що в їхній команді було 13 або 14 футболістів. Я і раніше грав проти топ-команд - ми, звичайно ж, завжди програвали, але вони хоча б іноді давали перепочинок. Кияни були першою командою, з якою я коли-небудь стикався, пресинг якої був систематичним. Це було моє футбольне прозріння. Я просто зрозумів, що є інший спосіб грати у футбол", - сказав Рангнік.

Нагадаємо, Сьомін порівняв Сімеоне з Лобановським.

Раніше повідомлялося, що нова форма Дитнамо буде містити на собі автограф Лобановського.

Джерело - Coaches Voice.