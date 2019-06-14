Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне нагадує Валерія Лобановського.

Таку думку висловив екс-наставник Динамо Юрій Сьомін.

"Мене захоплюють зараз два тренери — Гвардіола і Сімеоне. Я дивився на їх роботу і думав: когось вони мені нагадують. І зловив себе на думці: Гвардіола — це ж Бєсков, у якого короткий пас був пунктом номер один, а Сімеоне - Лобановський.

Та ж агресія, боротьба, швидкі атаки. Тобто Бєсков і Лобановський — це два радянських тренери, які задали головні напрямки у футболі. Два генії", - сказав Сьомін.