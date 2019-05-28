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Гравці Динамо знялися у фотосесії в новій формі

Сьогодні 14:44 Максим Буйдин 823 0
Гравці Динамо знялися у фотосесії в новій формі

Київське Динамо презентувало нову форму на сезон 2019/20 перед матчем з ФК Львів, а тепер клуб підготував фотогалерею з гравцями команди в ролі моделей.

Повідомляється, що нинішня форма відрізняється своїм ексклюзивним, сучасним дизайном і технологічністю. Вона виконана у фірмових кольорах клубу. Під емблемою ФК Динамо Київ, на серце, нанесений автограф Валерія Лобановського - данина пам'яті легендарному тренеру в честь 80-річчя від дня його народження.

Рукава форми оснащені технологією Megaspeed - відмінною рисою форми від New Balance для таких провідних клубів, як Ліверпуль, Порту, Атлетик і інші. Жовтий колір на синьому тлі символізує національний прапор.

Форма виконана з еластичної текстурованою тканиною з запатентованою New Balance технологією NB Dry. Завдяки своїй структурі, вона поглинає вологу з тіла і швидко сохне, що допомагає відчувати себе максимально комфортно в найвідповідальніші моменти.

Старт продажів нової домашньої та виїзної форми розпочався 27 травня у фан-шопі Динамо.

Нагадаємо, що Динамо на Олімпійському вирвало перемогу у Львова.

Раніше Динамо дізналося можливих суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Джерело - Офіційний сайт Динамо.

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#Динамо
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