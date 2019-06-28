Наставник Сампдорії призупинив трансфер Маліновського

Головний тренер Сампдорії Еусебіо Ді Франческо уповільнює перехід півзахисника Генка Руслана Маліновського.
Про це повідомляє сайт італійського журналіста Альфредо Педуллі.
Італійський фахівець пріоритетним трансфером вважає хавбека Наполі Сімоне Верді.
Інформації, що тренер взагалі відмовився від кандидатури Маліновського, немає.
Раніше повідомлялося , що Сампдорія близька до покупки 26-річного українця за 12 млн євро плюс бонуси.
Нагадаємо, Маліновський дав згоду на перехід у Сампдорію.
Джерело - ua.tribuna.com.