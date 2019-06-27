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Сампдорія близька до покупки Маліновського за 12 млн євро

Сьогодні 21:57 277 0
Вже наступного тижня можуть оголосити про трансфер
Сампдорія близька до покупки Маліновського за 12 млн євро

Сампдорія близька до підписання півзахисника Генка Руслана Маліновського

Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Італійський клуб може оформити перехід 26-річного українця вже наступного тижня.

Сума операції складе 12 мільйонів євро плюс бонуси.

Відзначається, що Аталанта більше не розглядає кандидатуру хавбека.

Сампдорія в сезоні, що завершився фінішувала 9-й в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Нагадаємо, Маліновський дав згоду на перехід у Сампдорію.

Раніше у Генку звинуватили Маліновського у тиску на клуб.

Джерело - сайт Джанлуки Ді Марціо..

#Маліновський, #Сампдорія, #Генк
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