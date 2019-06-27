Сампдорія близька до підписання півзахисника Генка Руслана Маліновського
Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.
Італійський клуб може оформити перехід 26-річного українця вже наступного тижня.
Сума операції складе 12 мільйонів євро плюс бонуси.
Відзначається, що Аталанта більше не розглядає кандидатуру хавбека.
Сампдорія в сезоні, що завершився фінішувала 9-й в турнірній таблиці чемпіонату Італії.
Нагадаємо, Маліновський дав згоду на перехід у Сампдорію.
Раніше у Генку звинуватили Маліновського у тиску на клуб.
Джерело - сайт Джанлуки Ді Марціо..