Гравець Локомотива перебуває на перегляді у Динамо

Молодий українець може поповнити склад Динамо

Київське Динамо переглядає 20-річного українського півзахисника Вадима Янчака.

Про це повідомляє sport.ua.

Гравець взяв участь у контрольному матчі проти житомирського Полісся (1:2). Янчак відіграв 30 хвилин після виходу на заміну.

Янчак є вихованцем академії ФК Львів. У квітні 2019 року хавбек перебрався в словацький клуб Локомотив з Кошице. За цей час він провів 4 матчі, забив 1 м'яч і зробив 2 асисти.

За ФК Львів в минулому сезоні Янчак провів 5 матчів в українській Прем'єр-лізі, в яких не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що 21-річний нападник Олімпіка Матар Дійе вже встиг пройти медогляд у київському Динамо і незабаром кияни мають оголосити про перехід.

Джерело - sport.ua.