Гравець Локомотива перебуває на перегляді у Динамо

Київське Динамо переглядає 20-річного українського півзахисника Вадима Янчака.
Про це повідомляє sport.ua.
Гравець взяв участь у контрольному матчі проти житомирського Полісся (1:2). Янчак відіграв 30 хвилин після виходу на заміну.
Янчак є вихованцем академії ФК Львів. У квітні 2019 року хавбек перебрався в словацький клуб Локомотив з Кошице. За цей час він провів 4 матчі, забив 1 м'яч і зробив 2 асисти.
За ФК Львів в минулому сезоні Янчак провів 5 матчів в українській Прем'єр-лізі, в яких не відзначився результативними діями.
Раніше повідомлялося, що 21-річний нападник Олімпіка Матар Дійе вже встиг пройти медогляд у київському Динамо і незабаром кияни мають оголосити про перехід.
Джерело - sport.ua.