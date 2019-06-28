Динамо розпочало підготовку до наступного сезону

Київське Динамо у контрольному матчі поступилося Поліссю із Житомира – 1:2.

У складі Динамо забитим голом відзначився Микита Кравченко, результативну передачу якому віддав нападник Олімпіка Матар Дійе, який перебуває на огляді у киян.

Також у другому таймі за киян вийшов ще один потенційний новачок Вадим Янчак, який раніше виступав за Львів та Локомотив Кошице.

Відзначимо, що для киян це був першим матч в рамах підготовки до наступного сезону.

Динамо – Полісся 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 12 Немтінов, 1:1 – 38 Кравченко, 1:2 – 74 Голенков

Динамо: Бущан (Нещерет, 40), Кравченко, Алібеков, Шабанов (Бодня, 51), Сидорчук (Шулянський, 51), Сідклей (Янчак, 51), Андрієвський (Гармаш, 40), Шапаренко (Петрусенко, 51), Русин, Матар Дійе, Де Пена (Хондак, 51).

Полісся: Мозиль, Бринько, Адаменко, Маткобожик, Власюк, Боровець, Чернецький, Голенко, Немтінов, Семчук, Голенко.

Раніше повідомлялося, що 21-річний нападник Олімпіка Матар Дійе вже встиг пройти медогляд у київському Динамо і незабаром кияни мають оголосити про перехід.

Нагадаємо, український півзахисник Зорі Олександр Караваєв став гравцем Динамо.

Джерело - Чемпіон.