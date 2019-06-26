21-річний нападник Олімпіка Матар Дійе вже встиг пройти медогляд у київському Динамо і незабаром кияни мають оголосити про перехід.
Про це написав журналіст Кирило Крижановський в своєму Facebook.
"Динамо близьке до підписання нападника Олімпіка Матара Дійе. Гравець вже побував в розташуванні клубу і за моєю інформацією пройшов медогляд", - написав Крижановський.
Раніше Дійе виступав в нижчих дивізіонах чемпіонату Італії. Контракт з Олімпіком розрахований до 2022 року.
Нагадаємо, Олімпік має завдання здобути путівку в Лігу Європи.
Раніше повідомлялося, що донецьку команду має очолити іноземний спеціаліст.
Джерело - sport.ua.