21-річний нападник Олімпіка Матар Дійе вже встиг пройти медогляд у київському Динамо і незабаром кияни мають оголосити про перехід.

Про це написав журналіст Кирило Крижановський в своєму Facebook.

"Динамо близьке до підписання нападника Олімпіка Матара Дійе. Гравець вже побував в розташуванні клубу і за моєю інформацією пройшов медогляд", - написав Крижановський.

Раніше Дійе виступав в нижчих дивізіонах чемпіонату Італії. Контракт з Олімпіком розрахований до 2022 року.

Нагадаємо, Олімпік має завдання здобути путівку в Лігу Європи.

Раніше повідомлялося, що донецьку команду має очолити іноземний спеціаліст.

Джерело - sport.ua.