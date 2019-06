До жінок потрібно ставитися з глибокою повагою, але не можна кожного відразу відправляти на плаху.

Так висловився нападник збірної Єгипту Мохамед Салах про відсторонення свого партнера Амра Варда через сексуальні домаганя до жінок.

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out.