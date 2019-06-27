Гравець Ліверпуля вважає, що люди можуть змінюватися на краще

До жінок потрібно ставитися з глибокою повагою, але не можна кожного відразу відправляти на плаху.

Так висловився нападник збірної Єгипту Мохамед Салах про відсторонення свого партнера Амра Варда через сексуальні домаганя до жінок.

"До жінок слід ставитися з глибокою повагою. "Ні" означає "ні". Це священні речі, і вони повинні такими залишатися. Але при цьому я вважаю, що багато, хто помиляється, люди можуть змінитися на краще. Їх не потрібно відразу відправляти на плаху, це найпростіший вихід. Потрібно вірити у другий шанс. Потрібно направляти і виховувати. Зречення - це не вихід ", - написав Салах у твіттері.

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019

Нагадаємо, Єгипет вийшов до плей-оф Кубку африканських націй.

Джерело - Чемпіон.