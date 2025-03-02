Балачки на ринзі, коліно від чемпіона: огляд бою Девіс – Роуч
Сенсаційною нічиєю завершився бій між Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).
Один суддя віддав перевагу "танку" – 115:113. Двоє інших не визначили переможця – 114:114.
Огляд бою:
Відверто кажучи, для такої ваги (до 61,2 кг) поєдинок не був у швидкому темпі. Боксери першу третину бою одне одному сказали більше слів та адресували посмішок, ніж завдали ударів.
Надалі Джервонта додав темпу, але Ламонт вдало зустрічав джебом чи боковими.
У дев'ятому раунді Девіс раптово став на коліно і побіг у свій кут. Це здивувало усіх: глядачів, опонента та навіть рефері. Останній мав повне право відкрити рахунок для нокдауну.
В останніх раундах особливої активності також ніхто не проявив. Нарахувати перемогу можна було кожному з боксерів, але чемпіона, напевно, пожаліли, хоч він, звичайно, провів найгірший поєдинок за кар'єру.