Балачки на ринзі, коліно від чемпіона: огляд бою Девіс – Роуч

Сенсаційною нічиєю завершився бій між Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).

Один суддя віддав перевагу "танку" – 115:113. Двоє інших не визначили переможця – 114:114.

Огляд бою:

Відверто кажучи, для такої ваги (до 61,2 кг) поєдинок не був у швидкому темпі. Боксери першу третину бою одне одному сказали більше слів та адресували посмішок, ніж завдали ударів.

Надалі Джервонта додав темпу, але Ламонт вдало зустрічав джебом чи боковими.

У дев'ятому раунді Девіс раптово став на коліно і побіг у свій кут. Це здивувало усіх: глядачів, опонента та навіть рефері. Останній мав повне право відкрити рахунок для нокдауну.

В останніх раундах особливої активності також ніхто не проявив. Нарахувати перемогу можна було кожному з боксерів, але чемпіона, напевно, пожаліли, хоч він, звичайно, провів найгірший поєдинок за кар'єру.