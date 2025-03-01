Нічого не можу сказати: Усик – про пояс, який Зеленський приніс на зустріч із Трампом

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO в надважкій вазі Олександр Усик відреагував на інформацію про пояс, який президент України Володимир Зеленський привіз на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це боксер розповів у коментарі журналістам.

"Твій пояс у Вашингтоні? Я не знаю. Мої пояси всі в мене вдома. А чий пояс подарував Зеленський Трампу? Спеціальний пояс, мені здається, якийсь. Я знаю, що це за пояс, я просто нікому нічого не можу сказати. І не хочу", – сказав Усик.

Напередодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Під час спільної пресконференції в Білому домі було помітно, що поруч з українською делегацією розміщено пояс WBC, який належить українському боксеру.

Нагадаємо, Усик подарував пояс WBC президенту України 24 серпня. Боксер згодом пояснив свою мотивацію такого рішення.