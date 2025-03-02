Екснападник Арсенала встановив неймовірний рекорд чемпіонату Франції

Нападник Монако Міка Бірет встановив неймовірне результативне досягнення. вкотре відзначившись хет-триком в матчі Ліги 1.

Про це повідомляє Talksport.

Футболіст записав на свій рахунок вже десять голів та три хет-трики, що є першим подібним випадком у чемпіонаті Франції за останні 70 років.

Вихованець Арсенала приєднався до "монегасків" взимку 2025 року і став першим з 1955 року гравцем, який оформив таку кількість результативних дій у перших семи матчах.

Окрім 10 м'ячів, на рахунку Бірета дві результативні передачі.

Зазначимо, що Монако придбало форварда у Штурма за 10,7 млн фунтів, в той час, як австрійський колектив купував Міку в Арсенала за чотири мільйони.

Наступний матч Монако зіграє 7 березня – суперником стане Тулуза. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що минулий матч Ліги 1 "монегаски" виграли саме завдяки бомбардирському таланту Бірета.