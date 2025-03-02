Дженоа Малиновського зіграє проти Емполі Коваленка, повернення Довбика в склад Роми: розклад матчів українців

Сьогодні, 2 березня, вболівальники футболу матимуть можливість переглянути матчі за участі українців.

Зокрема, в Серії А Дженоа Руслана Малиновського прийматиме Емполі Віктора Коваленка. Поєдинок транслюватиметься на MEGOGO і розпочнеться о 16:00. Малиновський нещодавно вперше з вересня потрапив у заявку Дженоа на матч, проте всю гру просидів на лаві запасних. А напередодні наставник "грифонів" сказав, що українець не зіграє проти Емполі.

А вже о 19:00 на поле вийде Рома Артема Довбика. Команда прийматиме Комо. Український нападник не з'являвся на полі у трьох попередніх зустрічах. Проте це було через травму. Гру також транслюватиме MEGOGO.

Окрім цього, сьогодні Назарій Русин із Хайдуком зіграє проти Динамо Загреб (16:00), а Роман Яремчук з Олімпіакосом завітає до АЕКа (20:30). Що цікаво, напередодні клуби грали між собою в Кубку, в тому поєдинку Яремчук записав до свого активу дубль та гольову передачу.

Розклад матчів українців на 2 березня

Чемпіонат Хорватії. 16:00 Динамо Загреб – Хайдук Спліт

Серія А. 16:00 Дженоа – Емполі

Серія А. 19:00 Рома – Комо

Чемпіонат Греції. 20:30 АЕК – Олімпіакос

Нагадаємо, напередодні відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку Англії. Гол Максима Таловєрова не врятував Плімут від поразки Ман Сіті, а Борнмут без Іллі Забарного пройшов Вулвз.