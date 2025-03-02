Сіетл переграв Ванкувер, Кароліна несподівано поступилась Едмонтону в НХЛ
У ніч з 1 на 2 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Так, Нью-Джерсі переграв Юту, а Едмонтон несподівано виявився сильнішим за Кароліну. Окрім того, Філадельфія за булітами переграла Вінніпег.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
2 березня
Коламбус – Детройт 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)
Баффало – Монреаль 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)
Вінніпег – Філадельфія 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1 за булітами)
Кароліна – Едмонтон 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Оттава – Сан-Хосе 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)
Сент-Луїс – Лос-Анджелес 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Юта – Нью-Джерсі 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Анахайм – Чикаго 3:6 (0:0, 2:3, 1:3)
Сіетл – Ванкувер 6:3 (1:2, 3:1, 2:0)
Зазначимо, що сьогодні ввечері відбудеться ще два поєдинки в межах НХЛ – Піттсбург зіграє проти Торонто, а Бостон вирушить у гості до Міннесоти.
Раніше форвард Бостона Пастрняк перевершив рекорд Ягра і Ланга в матчі НХЛ.