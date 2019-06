Гравця збірної Єгипту вигнали з команди

Півзахисник збірної Єгипту Амр Варда виключений з команди.

Про це повідомила єгипетська федерація футболу.

Варда був виключений зі складу команди з дисциплінарних причин.

Зазначається, що днями футболіст був звинувачений в аморальній поведінці в соціальних мережах.

Єгипетська модель опублікувала скріншоти листування з гравцем і звинуватила Варду в сексуальних домаганнях.

