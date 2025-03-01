Кінець ери Ман Сіті: лідери-пенсіонери, пустота замість Родрі та подертий лоб Гвардіоли

Манчестер Сіті втрапив у найглибшу ігрову яму за час тренерства Жузепа Гвардіоли і вперше за 7 років не мріє про трофеї, а говорить про перебудову.

***

Криза прийшла раптово

Це був кінець жовтня, коли Ман Сіті вперше в сезоні програв.

До того зовні все було добре – 9 турів АПЛ без поразок, 7 перемог, впевнений старт у Лізі чемпіонів.

Окремі скептики завважували, що успіхи даються "Містянам" дедалі важче. У вересні-жовтні вони всіх опонентів долали мінімально і часто на фарті. Ну, але то дрібниці – аж поки не стався Тоттенгем.

30 жовтня в Кубку ліги "Шпори" перемогли Сіті 2:1 – і на тому все розсипалося.

2 листопада Манчестер Сіті програв вже Борнмуту в АПЛ (1:2), тоді Спортингу в ЛЧ (1:4), Брайтону в АПЛ (1:2) і знову Тоттенгему, тепер в АПЛ (0:4).

Так-от вперше в тренерській кар'єрі Жузеп Гвардіола поступився в 4 матчах поспіль.

"Я б не казав, що команда погана. Я б сказав, що команда неготова, і це невелика проблема, яку ми маємо зараз", – Пеп намагався це якось пояснити.

Сьогодні, однак, 1 березня, і від тієї поразки з Тоттенгемом Сіті провів 28 матчів – з них програв 14.

"Містяни" вперше з 2016-го не зіграють у чвертьфіналі ЛЧ – вони вибули від Реала. Також в АПЛ вони 4-ті, відстаючи від лідера Ліверпуля на 20 очок. 37 пропущених у Сіті – це більше, ніж у Евертона, що йде 16-м. У нападі забиває один Ерлінг Голанд (20), тоді як другий бомбардир команди – захисник Йошко Гвардіол (5).

"Невелика проблема", ну звісно.

Нема ким грати

Кумедно для такого гіганта, але це правда.

Так буває, коли з одного боку міняти Хуліана Альвареса бразильцем Савіньйо, а з іншого забути старий принцип сера Алекса: "Не дати їм старіти разом".

Колись схоже пережила Барселона, і обернулося воно 2:8 з Баварією.

Реал та ПСЖ "Містянам" стільки не забили, але це більше прояв поваги, ніж заслуга Сіті. Так-то виглядала команда Гвардіоли по-пенсіонерськи мляво й слабко.

Де Брейне 33, Гюндогану 34, Стоунзу, Аке, Бернарду Сілві 30, Грілішу та Аканджи – по 29.

"Ми старі", – якось констатував тренер.

Visualization to show why Man City needs to invest in players NOW.



▶️There are 17 players with 0 to 2.5 years left on contract



▶️There are 9 players 30 or over in the first team



The average squad age with the 3 new City players is still 27 pic.twitter.com/tHOcbE5vAu — BlueCityBrain (@BlueCityBrain) January 18, 2025

Так-от це правда. Цього сезону Ман Сіті випускав у АПЛ склад із середнім віком 28,8 року – лише у Евертона й Вест Гема, що борються за виживання, старші. Челсі, МЮ, Тоттенгем – на 4-5 років молодші. Лідери Арсенал та Ліверпуль зібрали тих, хто в розквіті сил – 25-27 років.

До шейха Мансура – власника – питань нема. Після покупки Сіті у 2008-му він влив у склад 2,86 млрд, зокрема 440 млн – із літа 2022-го по січень 2025-го.

Якщо шукати винного в нестачі кадрів, то це Чікі Бегірістайн, спортивний директор.

Калвін Філіпс за 50 млн, Матеуш Нунеш за 62, Жеремі Доку за 60 – це що таке? Це ж не підсилення. Тим часом Сіті покидали Коул Палмер, Хуліан Альварес, Ліам Ділеп, Джеймі Гіттенс, Морган Роджерс, Ромео Лавія – золота молодь, яка сьогодні робить погоду деінде.

Розпродаж талантів з академії призвів до небувалого – торгівельне сальдо "Містян" за 3 сезони склало лише -15 млн, це 81-е місце в світі за чистими витратами.

Разом з тим політика Бегірістайна залишила його старого друга Гвардіолу геть без лави запасних. З Ювентусом 11 грудня, наприклад, у резерві Сіті було лише двоє польових гравців не з U21.

Since leaving Man City Cole Palmer is doing better than both Bernardo Silva & Kevin De Bruyne. pic.twitter.com/NQQgMUk3KA — Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) February 19, 2025

Тому-то й знадобилося екстрене втручання серед зими – Мармуш, Хусанов, Ніко.

Щодо них говорити зарано, хлопці лише вчать мову у кризовому колективі, де половина складу – ветерани на валізах.

Вже відомо, що влітку піде і Бегірістайн теж, його місце займе Угу Віана, конструктор чемпіонського Спортинга. Для Сіті це дуже важливо; клубу треба міняти підходи до скаутингу. Зараз Савіньйо грає під 26-м номером Ріяда Мареза, але алжирець забив 39 голів у двох останніх сезонах на "Етіхаді", а у бразильця у поточному – 2 в 36 матчах. На іншому фланзі в Доку 6 голів, тоді як Рахім Стерлінг на піку у 2017-2020 роках забивав тут від 23 до 31 голу за сезон.

Травма Родрі – останній цвях

Тут найкраща асоціація – настільна гра "дженга".

Можна виймати блоки з основи башні, але лише поки не натрапиш на критично важливий.

Бегірістайн виймав ці блоки рік, два, три, і воно якось трималось, хоча вже минулого сезону був помітний регрес. Ну, а тоді розрив хрестів у Родрі – і все, припливли.

Воно було ясно, що так буде.

Man City since start of last PL season



With Rodri: 0 losses in 36 games

Without Rodri: 10 losses in 26 games pic.twitter.com/B183phVtIR — StatMuse FC (@statmusefc) February 2, 2025

З лютого 2023-го по жовтень 2024-го Ман Сіті виграв 75,6% своїх матчів з Родрі на полі, програвши лише раз. Без іспанця коефіцієнт становив 57,1%, і поразок було аж 10 у 28 іграх.

Погляньмо хоча б на манчестерські дербі на "Етіхаді". У сезоні-2023/24 з іспанцем Сіті мав 73% володіння м'ячем проти МЮ, а цьогоріч без нього – 52%. Родрі також 8 разів повертав володіння Сіті в дербі, тоді як Гюндоган, що міняв його за позицією, робив це тричі. Кількість дотиків до м'яча – 123 у Родрі, 73 у Гюндогана. Це геть інший рівень контролю, залученості. І результати теж різні: 3:1 минулоріч і 1:2 в грудні 2024-го.

"Проблема в тому, що ми не відпочиваємо з м'ячем, – бідкався Гвардіола. – Раніше ми могли робити по 20, 25, 30 передач на чужій половині поля, а зараз не можемо".

Ясно, чому так.

Гюндоган і де Брейне вже не біжать, Бернарду Сілва – взагалі не центрхав, а Ковачич – скоріше, руйнівник. Без Родрі цей півзахист неймовірно легко перекусити.

Вихованець Вільярреала загалом унікальний – він однаково корисний в пресингу, контрпресингу, розвитку атак; забиває вирішальні голи.

За це й Золотий м'яч отримав – і справедливо.

We NEED to talk about Rodri 😮‍💨 ✨ ⤵️



◉ 2️⃣0️⃣ goal contributions (8G, 12A)

◉ Most touches

◉ Most successful passes

◉ Most successful passes into final ⅓

◉ Most successful long passes

◉ Most possession won

◎ 71% aerial duel success



An unreal season for Man City so far 👏 pic.twitter.com/W7Lsk0I6Vl — OneFootball (@OneFootball) April 4, 2024

Без Родрі на фоні деградації решти хавів пресинг Сіті нагадує анекдот. Ось вони стоять і дивляться, як Рауль Асенсіо вицілює Кіліана Мбаппе перед воротами.

Ще цікавинка: з Реалом на "Бернабеу" Сіті виграв лише 32% єдиноборств – це антирекорд з 2018 року.

Вже згадані Мармуш, Хусанов, Ніко, що прийшли взимку, допомогли Гвардіолі стабілізувати результати з Ньюкаслом (4:0) і Тоттенгемом (1:0), і це прогрес у порівнянні з жовтнем-листопадом. Разом з тим справжні топи, як Мадрид (1:3), Ліверпуль (0:2), Арсенал (1:5), ПСЖ (2:4) побили "Містян" без бою – і найперше через пустоту в півзахисті. У Парижі її навіть було видно з теплової мапи, що неабияка рідкість.

Гвардіола втратив спокій

А як тут не втратиш?

Пеп не мав подібних проблем від самого початку кар'єри в Барселоні в 2008-му.

Все, що могло піти не так, пішло не так. Не лише Родрі чи погані трансфери, а й, наприклад, Фоден раптом регресує в 24. Або Оскар Бобб, герой передсезонки, прямо перед стартом АПЛ зламав ногу.

При цьому Гвардіола, як розповідають його знайомі, завжди сумнівається в собі, і для нього важливе схвалення оточуючих, щоб почуватись комфортно.

Pep Guardiola: I want to harm myself. pic.twitter.com/QO0pz9un6x — Arsenal Reveal (@Arsenal_Reveal) January 11, 2025

The Athletic пише, що через поразки Пеп замкнувся в собі і годинами не виходить з кабінету, намагаючись придумати рішення.

Після того, як 3:0 з Феєнордом перетворилися на 3:3, він в нервах роздер собі лоба.

Його зауваження про кількість здобутих титулів трагікомічні, як свого часу в Моурінью, а повчання дітям, що просили автограф, виглядали геть погано.

До всього, гравці читають пресу, а там Пеп розлучається із дружиною Крістіною, з якою прожив у шлюбі 30 років і має трьох дітей. Найстарша, Марія, зізнавалася, що важко переживає рішення батьків. А попереду ще судовий процес, поділ майна.

Читайте також : Фото Гучний розрив після 30 років разом: подробиці розлучення Гвардіоли та його дружини

Гвардіола у листопаді продовжив контракт з Ман Сіті, але залишається питання – чи здатен він в нинішньому стані адекватно реагувати на виклики? Чи не потрібна пауза також йому?

Як мінімум в одному Пеп зараз точно поступається Арне Слоту – у голландця особлива програма відновлення після матчів, яка оберігає гравців від травм. Станом на кінець січня гравці Ліверпуля отримали 12 пошкоджень і пропустили разом 467 днів; натомість у Пепа – 19 травм і 543 дні.

Курс на перебудову

"Ніщо не вічне. Історія не могла тривати вічно, але не можна заперечувати, що ця група футболістів багато зробила, вигравши 6 титулів АПЛ за 7 сезонів, вигравши Лігу чемпіонів та інші турніри. Нам потрібно приймати рішення щодо складу на майбутнє", – каже Пеп сьогодні.

Серед "невічного" – деякі його принципи. Ви ж бачили голи у ворота Челсі та Ньюкасла? У Сіті стало багато лонгболів.

Можливо, Пепу слід задуматися й про інші "постулати" – наприклад, пошукати справжніх фулбеків, бо з Хусановим, Нунешем і Гвардіолом його фланги тріщать.

"Це не працює так, як працювало в минулому. Сучасний футбол більше не позиційний. Треба йти в ритмі часу", – казав Гвардіола після 1:3 в Мадриді.

Може, виправдовувався, а може й переосмислює себе і гру – хтозна?

Подумати й справді є над чим. У сезоні-2017/18 середній клуб АПЛ 0,63 раза втікав у швидку атаку, а сьогодні – 2,11. Кількість голів у швидких атаках виросла із 0,14 за гру до 0,3.

BBC недавно задалась питанням – а що, коли футбол Гвардіоли застарів і тягне команду вниз нарівні з поганими трансферами, травмами і психологічною нестійкістю після невдач?

This is such an instructive screenshot to explain City's issues rn: high line, no ball pressure, open passing lanes, controlling very little space in any real sense pic.twitter.com/tdsA1hS5ec — Jon Mackenzie (@Jon_Mackenzie) November 9, 2024

У Пепа є час до літа, аби все ж вивести Ман Сіті в ЛЧ і підтвердити, що падіння контрольоване.

Це не буде просто: відрив від Челсі – 1 очко, від Ньюкасла – 3, від Борнмута і Брайтона – 4.

Ну, і навіть якщо це вийде, і Родрі повернеться таким, як був, влітку їм все одно знадобляться зіркові новачки, і це буде так дорого, що агенти, певно, вже облизуються. Взимку "Містяни" витратили 218 млн – і кого купили? Ніко Гонсалес – помічник, а не заміна Родрі. Мармуш вміло б'є, але катастрофа у пресингу. Хусанов та Рейс зелені, як ріпа. А скільки коштуватимуть справжні, готові топи?

Тут легко поцарапати лоба ще раз, еге ж.

Це ж не жарт – на "Етіхаді" завершилася велика ера перемог. Наступає нова – геть невідома, хоча й з Пепом.

Поки що з Пепом.