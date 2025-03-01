Міжнародна рада футболу ввела нове правило для воротарів

Міжнародна рада футболу (IFAB) ввела нове правило, яке набере чинності в сезоні-2025/2026.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У разі, якщо голкіпер триматиме м'яч в руках понад вісім секунд, суддя призначатиме кутовий удар для команди-суперниці. Зазначимо, що раніше, в разі затримки м'яча воротарем на понад шість секунд, арбітр призначав вільний удар.

Окрім того, Міжнародна рада футболу підтримала рішення ФІФА протестувати нагрудні камери, які носять офіційні особи матчів на змаганнях ФІФА.

Раніше повідомлялося, що IFAB схвалила подальші випробування правил у контексті визначення положення "поза грою". Пропонувалося фіксувати офсайд лише у тому випадку, якщо гравець у моменту пасу всім тілом знаходиться за лінією останнього захисника, а не лише окремою частиною.