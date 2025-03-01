Все пішло не за планом: Кличко – про зустріч Трампа та Зеленського
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) відреагував на зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Про це боксер розповів у соцмережі "Х".
"Все пішло не так, як планувалося. Незалежно від різних точок зору, факти незаперечні: російську агресію потрібно зупинити.
Зосередьмося на головному – збереженні людських життів і мирі, а не на заохоченні путіна за його дії. Ми на 100% вдячні всім країнам, які висловили свою підтримку.
Давайте прагнути конструктивного діалогу та зберігати фокус на принципах добра і зла, а також на захисті невинних життів", – написав Кличко.
Нагадаємо, Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Згодом Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Зеленський "не готовий до миру".