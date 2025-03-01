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Все пішло не за планом: Кличко – про зустріч Трампа та Зеленського

Олександр Булава — 1 березня 2025, 10:19
Все пішло не за планом: Кличко – про зустріч Трампа та Зеленського
Володимир Кличко
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) відреагував на зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

"Все пішло не так, як планувалося. Незалежно від різних точок зору, факти незаперечні: російську агресію потрібно зупинити.

Зосередьмося на головному – збереженні людських життів і мирі, а не на заохоченні путіна за його дії. Ми на 100% вдячні всім країнам, які висловили свою підтримку.

Давайте прагнути конструктивного діалогу та зберігати фокус на принципах добра і зла, а також на захисті невинних життів", – написав Кличко.

Нагадаємо, Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Згодом Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Зеленський "не готовий до миру".

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Володимир Кличко

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