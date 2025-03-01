Все пішло не за планом: Кличко – про зустріч Трампа та Зеленського

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) відреагував на зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

"Все пішло не так, як планувалося. Незалежно від різних точок зору, факти незаперечні: російську агресію потрібно зупинити.

Зосередьмося на головному – збереженні людських життів і мирі, а не на заохоченні путіна за його дії. Ми на 100% вдячні всім країнам, які висловили свою підтримку.

Давайте прагнути конструктивного діалогу та зберігати фокус на принципах добра і зла, а також на захисті невинних життів", – написав Кличко.