Несподіваний дует: Усик станцював із Дорофєєвою на святі доньки

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик розірвав соцмережі вірусним відео, на якому він танцює на дні народженні доньки.

Напередодні український спортсмен разом із дружиною організували на честь 15-річчя Єлизавети яскраве свято, яке відвідали зірки естради та навіть Надя Дорофєєва.

У соцмережах активно поширюються відео, на яких вже веселий Олександр танцює разом із артисткою під її відомий трек "А я все плакала".

Менш ніж за добу відео набрало сотні тисяч переглядів, а фанати захоплюються рухами боксера і синхронністю виступу.

Нагадаємо, Олександр Усик не так давно став зіркою серед іноземців, захопивши Тікток "танцем щура".