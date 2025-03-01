Несподіваний дует: Усик станцював із Дорофєєвою на святі доньки
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Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик розірвав соцмережі вірусним відео, на якому він танцює на дні народженні доньки.
Напередодні український спортсмен разом із дружиною організували на честь 15-річчя Єлизавети яскраве свято, яке відвідали зірки естради та навіть Надя Дорофєєва.
У соцмережах активно поширюються відео, на яких вже веселий Олександр танцює разом із артисткою під її відомий трек "А я все плакала".
Менш ніж за добу відео набрало сотні тисяч переглядів, а фанати захоплюються рухами боксера і синхронністю виступу.
Нагадаємо, Олександр Усик не так давно став зіркою серед іноземців, захопивши Тікток "танцем щура".