Єгипет вийшов до плей-оф Кубку африканських націй

Єгипет впевнено вийшов з групи

У другому турі Кубка африканських націй з футболу Єгипет зустрічалася з ДР Конго.

На 25-ій хвилині після розіграшу кутового була виконана подача у центр карного майданчику, де найбільш розторопним був Аль-Мухаммаді, який з району 11-метрової позначки відправив м’яч у правий кут воріт від голкіпера. А перед перервою у контратаці відзначився Салах, встановивши остаточний рахунок зустрічі 2:0. Ця перемога гарантувала Єгипту путівку до плей-офф турніру.

Кубок африканських націй

Група А

Другий тур

Єгипет - ДР Конго 2:0

Голи: 1:0 – 25 Аль-Мухаммаді, 2:0 - 43 Салах

Нагадаємо, що Гана зіграла внічию з Беніном. Натомість Туніс не зміг втримати перемогу над Анголою.

Джерело - Чемпіон.