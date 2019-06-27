Єгипет вийшов до плей-оф Кубку африканських націй

У другому турі Кубка африканських націй з футболу Єгипет зустрічалася з ДР Конго.
На 25-ій хвилині після розіграшу кутового була виконана подача у центр карного майданчику, де найбільш розторопним був Аль-Мухаммаді, який з району 11-метрової позначки відправив м’яч у правий кут воріт від голкіпера. А перед перервою у контратаці відзначився Салах, встановивши остаточний рахунок зустрічі 2:0. Ця перемога гарантувала Єгипту путівку до плей-офф турніру.
Кубок африканських націй
Група А
Другий тур
Єгипет - ДР Конго 2:0
Голи: 1:0 – 25 Аль-Мухаммаді, 2:0 - 43 Салах
Нагадаємо, що Гана зіграла внічию з Беніном. Натомість Туніс не зміг втримати перемогу над Анголою.
Джерело - Чемпіон.