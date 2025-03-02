Девіс – Роуч: статистика ударів контроверсійного поєдинку

Американці Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) і Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) завдали різну кількість ударів в очному поєдинку, який завершився в нічию.

Про це свідчить статистика від комп'ютеризованої системи Compubox.

"Танк" загалом наніс 279 ударів, тоді як його опонент аж 400. Джервонта доніс до цілі 103 удари (36,9%), Роуч – 112 (28%).

Ламонт здобув перевагу за точними джебами (25–10), а ось силових ударів завдав більше саме чемпіон Девіс (93–87).

Нагадаємо, їхній бій Джервонта Девіс – Ламонт Роуч завершився внічию.