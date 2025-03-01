Таловєров забив гол у ворота Манчестер Сіті в Кубку Англії

Центрбек Плімута Максим Таловєров відзначився забитим м'ячем у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії проти Манчестер Сіті.

На 38-й хвилині поєдинку, який проходить на "Етіхаді", гості заробили право на кутовий. Меттью Сорінола виконав подачу в штрафний майданчик, де захисник збірної України виграв верхову боротьбу та відправив м'яч до сітки воріт Штефана Отреги. Цим взяттям воріт Таловєров відкрив рахунок у матчі.

Відео голу Максима Таловєрова:

Варто зазначити, що це вже другий гол 24-річного українця у складі Плімута. Раніше він врятував свою команду від поразку Лутон Таун (1:1) у 31 турі Чемпіоншипу.

Саме за це Таловєров отримав найкращу оцінку серед усіх гравців обох команд тієї зустрічі, що зробило його героєм гри.

З моменту свого переходу в Плімут з австрійськаого ЛАСКа Максим Таловєров взяв участь у 6 матчах, кожен з яких він провів від свистка до свистка.

Нагадаємо, що сьогодні відбулися ще три поєдинки 1/8 фіналу Кубку Англії, в одному з яких Борнмут грав без дискваліфікованого Іллі Забарного.