25 швів та рвана рана вуха: Крістал Пелес відзвітував про наслідки травми Матети
Жан-Філіп Матета
Крістал Пелас
Нападник Крістал Пелес Жан-Філіп Матета отримав страшну травму голови в матчі 1/8 фіналу Кубку Англії, яка коштувала йому 25 накладених швів.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
За підсумками матчу, футболісту довелось зашивати вухо через його рвану рану. Матета пройшов усі необхідні сканування, яки не виявили ушкоджень голови або мозку.
Тепер форвард залишиться під наглядом лікарів на відновлення, строки якого наразі невідомі.
Зазначимо, що за підсумками епізоду голкіпер Мілволла Ліам Робертс отримав пряму червону картку.
Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться сьогодні, 2 березня.
Раніше Максим Таловєров підбив підсумки матчу 1/8 фіналу Кубку Англії проти Манчестер Сіті, який його команда програла 1:3.