Ліверпуль підписав 17-річного захисника

Центральний захисник нідерландського Зволле приєднався до англійського Ліверпулю.

Про це повідомляє офіційний сайт мерсисайдців.

Деталі контракту між футболістом та клубом не розголошуються - за інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 2 мільйони євро.

Welcome to Liverpool FC, Sepp 🙌 #LFC have agreed a deal with PEC Zwolle for the transfer of Sepp van den Berg 🔴 https://t.co/Mf8uphGrAY