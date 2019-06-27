Ліверпуль підписав 17-річного захисника

Юний талант Зволле

Центральний захисник нідерландського Зволле приєднався до англійського Ліверпулю.

Про це повідомляє офіційний сайт мерсисайдців.

Деталі контракту між футболістом та клубом не розголошуються - за інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 2 мільйони євро.

Welcome to Liverpool FC, Sepp 🙌 #LFC have agreed a deal with PEC Zwolle for the transfer of Sepp van den Berg 🔴 https://t.co/Mf8uphGrAY — Liverpool FC (@LFC) 27 червня 2019 р.

Ван ден Берг є вихованцем Зволле і почав захищати кольори першої команди у березні минулого року - в сезоні 2018/19 чемпіонату Нідерландів 17-річний захисник зіграв 15 поєдинків. На рахунку Сеппа 4 матчі та 2 голи у складі збірної Голландії U-19.

Нагадаємо, що Ліверпуль вже попрощався з двома гравцями.

Однак червоні мають намір перепідписати контракт з Орігі.

Джерело - UA-футбол.