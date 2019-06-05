Ліверпуль попрощався з двома гравцями

Ліверпуль втратив двох футболістів, Деніел Старрідж і Альберто Морено покинули команду після закінчення контрактів.

Про це повідомив тренер клубу Юрген Клопп.

"Найважливіше, що потрібно сказати цим двом чудовим гравцям, - це дякую.

Вони були тут, коли я зайняв пост тренера. Вони, як і всі інші, допомогли створити нам команду, яка буде рухатися в правильному напрямку. Без них ми не були б командою і клубом, якими є зараз", - сказав Клопп.