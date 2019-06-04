Ліверпуль планує перепідписати контракт з Орігі

Ліверпуль запропонував новий контракт форварду Дивоку Орігі.

Про це повідомляє інформує Daily Mirror.

Йде мова, що нападник повинен прийняти рішення, чи продовжувати виступи в складі Червоних після матчів збірної Бельгії у відборі на Євро-2020.

Термін чинної угоди Орігі з Ліверпулем закінчується у 2020 році.

У сезоні, що завершився 24-річний бельгієць провів за Ліверпуль 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 8 м'ячів і зробив 2 асисти.

Важливо відзначити, що голи Орігі допомогли Ліверпулю виграти Лігу чемпіонів в цьому році. У матчі-відповіді півфіналу проти Барселони бельгійський форвард двічі забив іспанцям, причому другий його гол став вирішальним у протистоянні та вивів Червоних у фінал.

У фіналі проти Тоттенгема Орігі вийшов на заміну і забив другий м'яч у ворота суперників і тим самим зняв всі питання про переможця матчу.

Нагадаємо, Ліверпуль виграв Лігу чемпіонів вшосте в історії. Для мерсисайдців це перший трофей з 2012 року, коли Ліверпуль виграв Кубок Ліги. Також, футболіст Ліверпуля увійшов в історію Ліги Чемпіоні

Джерело - Daily Mirror.