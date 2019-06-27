Динамо заплатить за Караваєва 1 млн і 250 тисяч євро

Відома ціна Караваєва

Найближчим часом хавбек Зорі Олександр Караваєв перейде в київське Динамо.

Про це повідомляє сайт zarya.lg.ua.

Динамо заплатить за Караваєва 1 мільйон і 250 тисяч євро. Відзначається, що клуб продасть гравця дешевше його трансферної вартості.

У минулому сезоні Караваєв зіграв за Зорю в 38-ми матчах у всіх турнірах і забив 10 м'ячів. За збірну України провів 22 гри і відзначився одним голом. Transfermarkt оцінює його вартість в 2,5 млн євро.

Джерело - sport.ua.