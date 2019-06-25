Нападник перейшов у Норвіч на правах вільного агента

Нападник Йосип Дрмич наступний сезон розпочне у складі Норвіча.

Про це повідомила прес-служба англійського клубу.

Йосип Дрмич перейшов в Норвіч на правах вільного агента. Минулий сезон 26-річний форвард провів у Боруссії із Менхенгладбаха. Однак сторони не змогли домовитися про продовження контракту.

Відзначимо, що Йосип Дрмич провів за збірну Швейцарії 32 матчі, в яких забив 10 голів.

У минулому сезоні Норвіч зайняв перше місце в Чемпіоншипі та вийшов в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Норвіч зацікавився екс-захисником Динамо.

Нагадаємо, Астон Вілла разом з Норвічем і Шеффілд Юнайтед в новому сезоні буде виступати в АПЛ.

Джерело - sportarena.com.