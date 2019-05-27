Астон Вілла повернеться в АПЛ

У фіналі плей-оф Чемпіоншипа за право вийти в АПЛ Астон Вілла обіграла Дербі з рахунком 2:1.
Відтак, саме Астон Вілла разом з Норвічем і Шеффілд Юнайтед в новому сезоні буде виступати в АПЛ. Бірмінгемці не грали в елітному дивізіоні з 2016 року.
Актуально: Ліверпуль зробив добірку усіх голів команди в АПЛ
У минулому сезоні Астон Вілла у фіналі плей-оф поступилася Фулгему.
Дербі, який тренує відомий у минулому хавбек Френк Лемпард, залишається в Чемпіоншипі.
Чемпіонат Англії, Чемпіоншип
плей-оф
27 травня
Астон Вілла - Дербі 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Ель-Газі, 2:0 - 59 Макгінн 2:1 - 81 Марріотт.
Джерело - Чемпіон.