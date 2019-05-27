Астон Вілла повернеться в АПЛ

Бірмінгемці не грали в елітному дивізіоні з 2016 року

У фіналі плей-оф Чемпіоншипа за право вийти в АПЛ Астон Вілла обіграла Дербі з рахунком 2:1.

Відтак, саме Астон Вілла разом з Норвічем і Шеффілд Юнайтед в новому сезоні буде виступати в АПЛ. Бірмінгемці не грали в елітному дивізіоні з 2016 року.

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У минулому сезоні Астон Вілла у фіналі плей-оф поступилася Фулгему.

Дербі, який тренує відомий у минулому хавбек Френк Лемпард, залишається в Чемпіоншипі.

Чемпіонат Англії, Чемпіоншип

плей-оф

27 травня

Астон Вілла - Дербі 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Ель-Газі, 2:0 - 59 Макгінн 2:1 - 81 Марріотт.

Джерело - Чемпіон.