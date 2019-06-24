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Швед вирушив на збори разом із Селтіком

Вчора 21:54 382 0
Перший контрольний матч команда проведе 26 червня
Швед вирушив на збори разом із Селтіком

Півзахисник Селтіка Ма'рян Швед вирушив зі своєю новою командою на тренувальні збори до Австрії.

Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

Перший контрольний матч команда проведе 26 червня проти місцевого Пінкафельда.

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Додамо, Селтік розпочне сезон 9-го липня матчем проти Сараєво у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Селтік може підписати ще одного українця.

Джерело - Чемпіон.

#Селтік, #Швед
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