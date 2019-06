Швед вирушив на збори разом із Селтіком

Півзахисник Селтіка Ма'рян Швед вирушив зі своєю новою командою на тренувальні збори до Австрії.

Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

Перший контрольний матч команда проведе 26 червня проти місцевого Пінкафельда.

The Bhoys ✈ off for pre-season!



Next stop: 🇦🇹 #TurnUpTheHeat pic.twitter.com/eA4Xyu94eu