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У нас залишаються максимальні цілі, – директор Полісся розповів про задачі клубу на сезон-2024/25

Микола Дендак — 6 березня 2025, 10:59
У нас залишаються максимальні цілі, – директор Полісся розповів про задачі клубу на сезон-2024/25
Володимир Загурський
ФК Полісся Житомир

Директор житомирського Полісся Володимир Загурський розповів, що перед командою стоять максимальні цілі в Українській Прем'єр-лізі сезону-2024/25. Також є бажання виграти Кубок України.

Слова Загурського передає Sport-express.ua.

"У нас залишаються максимальні цілі на чемпіонат України. І, звичайно, хочеться виграти Кубок", – сказав директор Полісся.

Також він задовільно оцінив виступи команди після зимової перерви. У перших двох матчах Полісся мінімально здолало Інгулець та не зуміло перемогти Оболонь.

"Я б оцінив наш результат як задовільний, точно не на відмінно. Ми розраховували на максимальну кількість очок в цих двох матчах з командами із нижньої частини турнірної таблиці. Але на прикладі того ж Динамо і Кривбаса ми побачили, що зимові матчі – це дуже тяжка історія. Сподіваємось, що з настанням весни, у матчі з Чорноморцем побачимо від команди ту якість гри, на яку ми сподіваємося".

Нагадаємо, напередодні Полісся оголосило про призначення Шевчука на посаду спортивного директора. Він відповідатиме за залучення та розвиток молодих талантів в академії, в Поліссі-2 та в основній команді.

Серед його обов’язків також буде формування кадрового потенціалу команди, включаючи трансфери, скаутинг і селекцію. Раніше житомирський колектив звільнив Даріо Друді з посади спортивного директора.

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