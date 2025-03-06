У нас залишаються максимальні цілі, – директор Полісся розповів про задачі клубу на сезон-2024/25
Директор житомирського Полісся Володимир Загурський розповів, що перед командою стоять максимальні цілі в Українській Прем'єр-лізі сезону-2024/25. Також є бажання виграти Кубок України.
Слова Загурського передає Sport-express.ua.
"У нас залишаються максимальні цілі на чемпіонат України. І, звичайно, хочеться виграти Кубок", – сказав директор Полісся.
Також він задовільно оцінив виступи команди після зимової перерви. У перших двох матчах Полісся мінімально здолало Інгулець та не зуміло перемогти Оболонь.
"Я б оцінив наш результат як задовільний, точно не на відмінно. Ми розраховували на максимальну кількість очок в цих двох матчах з командами із нижньої частини турнірної таблиці. Але на прикладі того ж Динамо і Кривбаса ми побачили, що зимові матчі – це дуже тяжка історія. Сподіваємось, що з настанням весни, у матчі з Чорноморцем побачимо від команди ту якість гри, на яку ми сподіваємося".
Нагадаємо, напередодні Полісся оголосило про призначення Шевчука на посаду спортивного директора. Він відповідатиме за залучення та розвиток молодих талантів в академії, в Поліссі-2 та в основній команді.
Серед його обов’язків також буде формування кадрового потенціалу команди, включаючи трансфери, скаутинг і селекцію. Раніше житомирський колектив звільнив Даріо Друді з посади спортивного директора.