У нас залишаються максимальні цілі, – директор Полісся розповів про задачі клубу на сезон-2024/25

Директор житомирського Полісся Володимир Загурський розповів, що перед командою стоять максимальні цілі в Українській Прем'єр-лізі сезону-2024/25. Також є бажання виграти Кубок України.

Слова Загурського передає Sport-express.ua.

" У нас залишаються максимальні цілі на чемпіонат України. І, звичайно, хочеться виграти Кубок ", – сказав директор Полісся.

Також він задовільно оцінив виступи команди після зимової перерви. У перших двох матчах Полісся мінімально здолало Інгулець та не зуміло перемогти Оболонь.

" Я б оцінив наш результат як задовільний, точно не на відмінно. Ми розраховували на максимальну кількість очок в цих двох матчах з командами із нижньої частини турнірної таблиці. Але на прикладі того ж Динамо і Кривбаса ми побачили, що зимові матчі – це дуже тяжка історія. Сподіваємось, що з настанням весни, у матчі з Чорноморцем побачимо від команди ту якість гри, на яку ми сподіваємося ".

Нагадаємо, напередодні Полісся оголосило про призначення Шевчука на посаду спортивного директора. Він відповідатиме за залучення та розвиток молодих талантів в академії, в Поліссі-2 та в основній команді.

Серед його обов’язків також буде формування кадрового потенціалу команди, включаючи трансфери, скаутинг і селекцію. Раніше житомирський колектив звільнив Даріо Друді з посади спортивного директора.