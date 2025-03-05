Інтер впевнено розібрався з Феєнордом в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 5 березня, відбулися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Ігровий день відкривало протистояння Інтера та Феєнорда. Нідерландський клуб за рідних трибун не зумів нав'язати серйозної боротьби чемпіону Італії. Інтер відкрив рахунок на 38 хвилині. Забив Маркус Тюрам.

Вже на старті другої 45-хвилинки Лаутаро Мартінес подвоїв перевагу. За кілька хвилин Пьотр Зелінський міг вбити інтригу в протистоянні ще до матчу-відповіді, але не зумів реалізувати пенальті. У підсумку 2:0 та примарні шанси у Феєнорда відігратися.

Ліга чемпіонів-2024/25

1/8 фіналу, 5 березня

Феєнорд – Інтер 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Тюрам, 0:2 – 50 Мартінес

Нереалізований пенальті: Зелінський 65 (Інтер)

Також сьогодні відбудеться ще 3 гри, зокрема Бенфіка з Анатолієм Трубіним у стартовому складі протистоятиме каталонській Барселоні.

22:00. Баварія – Баєр

22:00. Бенфіка – Барселона

22:00. ПСЖ – Ліверпуль

Нагадаємо, напередодні відбулися перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ, в яких Реал здолав Атлетико, а Зінченко долучився до розгромної перемоги Арсенала над ПСВ.