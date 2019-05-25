Селтік встановив історичне досягнення в Шотландії

Селтік, в якому в наступному сезоні буде виступати нападник збірної України Мар'ян Швед, став переможцем Кубка Шотландії. У фіналі команда з Глазго здобула вольову перемогу над Хартс з рахунком 2:1.

Таким чином, Селтік став першою командою в історії шотландського футболу, якій вдалося завоювати внутрішній требл в трьох сезонах поспіль - третій рік поспіль Селтік стає чемпіоном Шотландії, виграє Кубок шотландської ліги та Кубок Шотландії.

Кубок Шотландії

Фінал

25 травня

Хартс - Селтік 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Едвардс, 1:1 - 62 Едуард, 1:2 - 82 Едуард.

Джерело - Чемпіон.