Лівий берег підписав контракт із 17-річним гравцем Шахтаря

Столичний Лівий берег підписав контракт із 17-річним півзахисником Шахтаря Єгором Шакуном.

Про це пресслужба клубу повідомила у соцмережах.

Про деталі угоди не повідомляється. Відомо, що молодий гравець виступатиме за юнацьку команду. На Transfermarkt зазначено, що Шакун перейшов у стан "лелек" на правах вільного агента.

Єгор народився 21 червня 2007 року в Луганську. Грав за Кремінну та МФК Бровари. Перейшов до Шахтаря у 2023 році.

Нагадаємо, в 19 турі УПЛ Лівий берег переміг Чорноморець, що допомогло киянам вибратись із зони перехідних матчів. Наразі команда має 19 очок та 11 позицію в чемпіонаті України.

Зауважимо, що напередодні гри росіяни обстріляли тренувальну базу Чорноморця. В день гри футболісти одеського клубу допомагали ліквідовувати наслідки обстрілу.