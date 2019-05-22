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Селтік може підписати ще одного українця

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Селтік може підписати ще одного українця
Іван Ордець

Захисник Шахтаря Іван Ордець може перейти в Селтік.

Про це повідомляє Sport.ua.

Керівництво шотландського клубу вже контактувало з 26-річним українцем.

Також ним цікавляться клуби з французької Ліги 1.

За інформацією Transfermarkt, контракт Ордеця з Шахтарем закінчується цього літа. Портал оцінює футболіста в 2,5 млн євро.

У цьому сезоні Ордець через травму не зіграв жодного матчу. Останній раз він виходив на поле 21 квітня 2018 року.

Раніше Селтік підписав українця Мар'яна Шведа. Сам Мар'ян прокоментував цей перехід.

Джерело - Sport.ua.

#Шахтар, #Ордець
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