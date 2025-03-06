Тренер Чорноморця розповів про ситуацію із заборгованостями у клубі

Головний тренер одеського Чорноморця Олександр Бабич розповів, що напередодні у клубі закрили заборгованість за листопад. Невдовзі колектив має отримати зарплату і за грудень.

Слова наставника передає Український футбол.

" Закрили заборгованість за листопад. Залишився грудень. Скажемо так, місяць-два це ще невеличка затримка. Чекаємо після гри з Поліссям закриття за грудень. І залишиться лише січень ", – сказав Бабич.

Також наставник розповів про ситуацію з преміальними в команді. Він повідомив, що керівництво Чорноморця обіцяло виплати премії перед кожним матчем, що вже відбулися в УПЛ.

" Обіцяли преміальні перед кожним з матчів, що вже зіграли. Спочатку Колос, планувалось і на Лівий Берег, але не вийшло їх забрати. Це приємно для футболістів, бо за набрані бали в таблиці можна отримати додаткову винагороду".

Нагадаємо, Чорноморець продовжує перебувати в зоні вильоту, здобувши 15 залікових балів у 19 іграх. У 19 турі одесити зазнали поразки від Лівого берега.

Зауважимо, що напередодні гри росіяни обстріляли тренувальну базу Чорноморця. В день гри футболісти одеського клубу допомагали ліквідовувати наслідки обстрілу.